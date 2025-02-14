Страна станет восьмой на карте международного присутствия бренда Join UP!

Один из крупнейших украинских туристических операторов Join UP!™ открывает компанию в Чехии, офис которой будет работать в Праге.

Как сообщили в пресс-службе компании, новый туроператор в ближайшее время представит чешскому рынку летнюю подборку своих топовых направлений. Среди них прямые – рейсы из Праги в Шарм-эш-Шейх в Египте, а также на средиземноморские курорты Греции, Турции и Кипра.

"Выход на рынок Чехии является важным этапом развития бренда. Масштабирование опыта путешествий с Join UP!™ на другие рынки также отражает наше стремление к трансформациям в туристической индустрии и поощрение людей путешествовать, потому что мы искренне верим, что путешествия - это не просто развлечение, но и способ позаботиться о себе и своих близких, проживать каждый день своей жизни наиболее полно, несмотря на все вызовы последних лет", – заявила соучредитель Join UP!™ Алина Альба.

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Отмечается, что страна станет восьмой на карте международного присутствия бренда, которая на данный момент уже охватывает страны Балтии, Казахстан, Молдову, Польшу, Румынию и Чехию. Также завершается подготовка к запуску работы в Словакии и Венгрии.

В частности, из польского Катовице туроператор предлагает вылеты в Египет, Доминиканскую Республику, Грецию, Турцию, Тунис, Болгарию, Испанию, Черногорию и Кипр. Такая полетная программа открывает дополнительные возможности для отдыха украинцев в Чехии, многие из которых проживают в Остраве, откуда всего час езды до польского Катовице, расположенного почти вчетверо ближе, чем Прага.

Также в 2024 году в Катовице бренд открыл первое на международном рынке франчайзинговое агентство.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2024 года украинская авиакомпания SkyUp, являющаяся дочерней компанией Join UP!™, объявила о возвращении на отечественный рынок, правда, пока только с базой в Молдове.

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