По ее словам, туристический спрос сегодня ниже и ущерб рынку был нанесен существенный.

Туристическая отрасль Украины в 2020 году получила около 60 миллиардов гривень ущерба из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеИз-за пандемии коронавируса мировой туризм вернется к уровню 1990 годаОб этом во время пресс-конференции сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Спрос сегодня ниже и ущерб рынку был нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около 800 миллиардов долларов, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 миллиардов гривень. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году", – сказала Олеськив. При этом она уточнила, что детальные результаты работы индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля.

"В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках", - отметила Олеськив.

"Для Госагентства это будет один из приоритетов в 2021 году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 миллионов гривень, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все субъекты туристической деятельности. И тогда мы сможем получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно", – резюмировала Олеськив.

Что этому предшествовало

Городской бюджет Киева недополучит больше 20 миллионов гривень туристического сбора из-за коронавирусной пандемии и закрытия границ.

Государственное агентство развития туризма Украины и американская технологическая компания Google подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над цифровой трансформацией туристической отрасли Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий