Все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Абу-Даби, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета.

Украинские туристы нередко забывают, что для вылета из международного аэропорта Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в любую страну мира всем пассажирам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета.

О таком условии напомнило Посольство Украины в ОАЭ на своей странице в Facebook.

"В последнее время участились случаи недопущения на рейсы наших граждан, которые планировали вылет из международного аэропорта Абу-Даби, из-за отсутствия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета", – говорится в сообщении.

Украинских туристов призвали принимать во внимание это важное требование, невыполнение которого может отменить их планы на путешествие, ведь в Абу-Даби самые суровые в ОАЭ карантинные условия.

Читайте такжеОтдых в ОАЭ: все, что нужно знать туристам (фоторепортаж)Условия въезда в Абу-Даби для туристов из Украины

С 30 декабря 2021 года для въезда в Абу-Даби из Дубая необходимо демонстрировать Green Pass или отрицательный результат ПЦР-теста.

Для прилета в Абу-Даби, а также с целью подтверждения для ОАЭ сделанной в Украине вакцинации необходима предварительная регистрация до вылета на сайте.

На этом же сайте размещен перечень вакцин, которые признаются в ОАЭ:

Sinopharm vaccine

Pfizer-BioNTech vaccine

Sputnik vaccine

3 Oxford-Astrazeneca vaccine

Johnson & Johnson vaccine

Moderna vaccine

Jamalika (Sputnik V) vaccine

Также для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR)- swab test), который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19. Указанный сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Даби и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

По прибытии, в аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.

Кроме того, существует требование о наличии страхового полиса международного медицинского страхования, который подтверждает покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции за границей.

С 20 августа 2021 года в Абу-Даби доступ ко многим публичным местам открыт лишь для вакцинированных лиц. Правило распространяется на молы, магазины, кофейни, рестораны, спортзалы, музеи, культурные центры, тематические парки, школы, садики, университеты и институты. Факт вакцинации проверяется в эмиратском мобильном приложении "Alhosn".

Дополнительная информация относительно имеющихся в Абу-Даби ковидных ограничений содержится на сайте.

Как ранее сообщал УНИАН, новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля 2021 года запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев. Позже компания также решила летать в Абу-Даби из Одессы.