В тройке лидеров оказались Лондон, Нью-Йорк и Сидней.

Названы лучшие города для бизнеса и жизни в странах с действующими программами предоставления вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции.

Соответствующий индекс обнародовала компания Henley & Partners в партнерстве с аналитическим агентством Deep Knowledge Analytics.

ТОП-10 лучших городов для бизнеса и жизни

1. Лондон (Великобритания)

2. Нью-Йорк (США)

3. Сидней (Австралия)

4. Сингапур (Сингапур)

5. Цюрих (Швейцария)

6. Лос-Анджелес (США)

7. Барселона (Испания)

8. Гонконг (Китай)

9. Вена (Австрия)

10. Торонто (Канада)

"Пять городов, занимающих первые места в рейтинге – Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур и Цюрих – указывают на широкий географический диапазон доступных вариантов инвестиционных программ резидентства. На 1-м месте с наивысшим результатом с внушительным отрывом находится Лондон с самыми высокими баллами по образованию, безопасности и стабильности", – говорится в отчете по результатам исследования.

Всего в исследовании оценивались 25 городов из 24 стран мира (2 города в США), которые борются за привлечение международного капитала и талантов для восстановления или развития экономик. Используя этот инструмент, транснациональные компании, предприниматели, инвесторы, владельцы бизнеса и профессионалы могут выбирать, где лучше всего разместить свою штаб-квартиру, руководителей, сотрудников и семьи в нынешнем и постпандемическом мире.

Читайте такжеНесмотря на массовую вакцинацию международные поездки остаются ограниченными: свежий индекс паспортовГосударственные программы предоставления вида на жительство через инвестиции действуют в 24 странах мира. Вид на жительство может быть как временным, так и постоянным. ВНЖ дает возможность посещать, временно или постоянно проживать на территории страны, выдавшей ВНЖ. Наличие ВНЖ не требует отказа от первоначального гражданства.

Как сообщал УНИАН, рейтинг программ получения вида на жительство (ВНЖ) через инвестиции по итогам 2020 года возглавили Австрия и Португалия.

Автор: Марина Григоренко