Украина и Кувейт с 13 июля восстанавливают прямое авиасообщение между столицами двух государств.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.
По его словам, 13 июля запускается новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) - Киев (Украина).
«Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну», - отметил Сеник.
Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут осуществляться два раза в неделю. Самолеты из Кувейта в Киев будут летать каждый вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - по средам и субботам.
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Проверить условия въезда в Кувейт можно на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.
Напомним, Кувейт приостанавливал международное авиационное сообщение из-за распространения COVID-19.
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