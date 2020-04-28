Эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на туристический сезон 2020 (видео)

Если коронавирус отступит, конец лета все же может стать курортным. Однако, отдыхать придется с новыми жесткими условиями.

По данным всемирной туристической организации от остановки туризма сфера обеднеет почти на 500 миллиардов долларов. А когда и какие страны откроют свои двери для туристов неизвестно.

Например, Испания, – там сейчас 213 тысяч инфицированных COVID-19, пока не планирует пускать к себе иностранцев до следующего года. Поэтому каким будет этот уникальный, возможно, самоизолированный туристический сезон, рассказывается в сюжете программы "Гроші".

Если коронавирус отступит, конец лета все же может стать курортным. Однако, отдыхать придется с новыми жесткими условиями. Например, Турция и Египет уже разработали антикризисные планы, включающие более жесткие санитарные нормы. Поэтому, таким как до эпидемии отдых уже не будет.

Новые правила этого сезона - больше личного пространства, меньше контактов с людьми. Но новые условия приведут к увеличению расходов, а, соответственно, стоимость туров.

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Подорожает не только проживание: после открытия границ придется забыть и о дешевых авиабилетах. А тех, кто решится поехать за границу, ожидает много новых противоэпидемиологических правил.

За время карантина мировая авиация уже потеряла более 160 миллиардов долларов, а значит судьба авиаперевозчиков - под вопросом. И даже при открытых границах добраться до курортов может оказаться задачей не простой.

Впрочем, если границы не откроют, украинцам придется отдыхать на отечественных курортах.

Эксперты по туризму прогнозируют, что отдых в Затоке под Одессой будет стоить дороже, чем, например, в Барселоне, а цены в Карпатах - выше, чем в польском Закопане. И это при условии достаточно низкого сервиса в наших гостиницах и базах отдыха.

Одесса, Затока, Железный порт уже готовятся принимать туристов, но заменить зарубежные курорты полностью они не смогут, даже по своим климатическим ресурсам.

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И такого наплыва туристов внутренняя рекреация может не выдержать. Как и дать альтернативу многим зарубежным отелям. Да и о комфорте иногда нечего и мечтать.

Для украинского туриста Одесса будет намного дороже, чем all inclusive Турции или Египта, ведь традиционная конкуренция за туриста будет минимальной. И не только из-за закрытых границ, но и возможного банкротства турфирм.

От коронавируса страдает бизнес во всех странах, которые зарабатывали на путешествиях. В Украине, по словам экспертов, ситуация катастрофическая. Поэтому эксперты советуют, несмотря на все, обратить внимание на украинские туристические направления. Тем более, в Украине есть где отдыхать.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 11 мая продлили действие карантина в связи с распространением COVID-19.

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