С начала пандемии круизные лайнеры стали одними из главных очагов распространения коронавируса.

Круизные компании по всему миру начали отменять рейсы на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Это свидетельствует о том, что туристический бизнес еще долго не сможет восстанавиться после вынужденой остановки из-за карантина.

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Как сообщает The Independent, небольшие чартерные круизные компании начали отменять рейсы на 2021 год еще в прошлом месяце, однако теперь к ним присоединились более крупные игроки.

Так, американская круизная компания сегмента люкс Seabourn Cruise Line, принадлежащая Carnival Corporation, отменила предстоящие рейсы на трех своих судах. В частности, поездки на круизных лайнерах Seabourn Encore и Seabourn Ovation будут отменены до 25 ноября 2020 года и 20 декабря 2020 года соответственно, а на Seabourn Sojourn, совершающий кругосветный круиз, - аж до 24 мая 2021 года.

В заявлении компании отмечается, что "решение об отмене данных рейсов является упреждающим действием в ответ на развитие ситуации с COVID-19, наблюдающееся в данный момент".

Британская компания P&O cruises, которая тоже принадлежит Carnival Corporation, также снова отложила возобновление круизов. Так, все ее поездки будут отменены как минимум до 12 ноября 2020 года. В то же время карибские, южноамериканские и кругосветные круизы компании были отменены до марта 2021 года.

В начале августа 2020 года вспышки коронавируса произошли сразу на двух круизных лайнерах - в Арктике и Тихом океане - всего через несколько недель после возобновления морских путешествий.

Вскоре Норвегия запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах. Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где заразились не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа, пришвартовавшегося у берегов норвежского города Тромсе.

С начала пандемии круизные лайнеры стали одними из главных очагов распространения коронавируса. Многим из них пришлось по нескольку недель, а то и месяцев дрейфовать в воде, поскольку разные страны отказывались их принимать.

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