Турция начнет постепенно принимать иностранных туристов с июня

Согласно представленному плану, иностранных туристов будут принимать в Турции постепенно с июня.

Иностранных туристов начнут принимать в Турции постепенно с июня.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

По его словам, с конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами, - международное.

Отели и заведения общественного питания должны будут соблюдать строгие правила для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрении правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

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Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что до коронавирусного кризиса Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 млн туристов. Сейчас он предполагает, что откроются до 60 процентов отелей.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), на 21:30 10 мая в Турции подтверждено 138,657 тыс. случаев COVID-19, 3,786 тыс. пациентов умерли.

Как сообщал УНИАН, три международные авиакомпании, Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.