С конца мая – начала июня: три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины

Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая.

Три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Самолеты будут летать из Киева и Одессы в Прагу.

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"Уже с 24.05.2020: Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - сообщает Czech Airlines.

Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений - пандемия коронавирусной инфекции