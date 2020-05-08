Czech Airlines намерена возобновить полеты в Киев и Одессу в мае

Маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать семь маршрутов.

Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.

Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, передает avianews.com.

Рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного правительством Украины. Полеты между столицами внесены в расписание с частотой семь раз в неделю.

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Рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой три раза в неделю.

Маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать семь маршрутов.

Помимо Киева и Праги авиакомпания с 18 мая запустит рейсы в Амстердам, Франкфурт, Париж и Стокгольм, а с 25 мая - в Будапешт.

Ранее УНИАН сообщал, что Госавиаслужба Украины предложила авиационным властям Чехии увеличить существующую квоту на полеты на линии Киев-Прага до 17 рейсов в неделю.