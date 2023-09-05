Власти и жители датской столицы обеспокоены криминогенной ситуацией в Свободном городе Кристиания.

Мэр столицы Дании Софи Хесторп Андерсен обратилась к туристам и иностранным студентам с просьбой воздержаться от покупки каннабиса на улице Пушер в Христиании, чтобы остановить рост бандитского насилия в свободном городе Копенгагена.

Хотя покупка травки для пятничной вечеринки "может показаться невинной", но деньги в конечном итоге окажутся в "карманах преступных группировок, которые стреляют на наших улицах и подвергают опасности невинных людей", цитирует Андерсен Bloomberg.

Ее просьба прозвучала после того, как в прошлом месяце в Христиании из огнестрельного оружия был убит 30-летний мужчина и еще четыре человека получили ранения на фоне продолжающегося конфликта между двумя бандами. Эти события побудили жителей популярной туристической достопримечательности потребовать закрытия так называемой Пушер-стрит.

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"Я хотела бы призвать не только жителей Копенгагена, но также сотни тысяч приезжих туристов и многих новых иностранных студентов, которые только что переехали в Копенгаген, держаться подальше и воздерживаться от покупки марихуаны или других наркотиков на Пушер-стрит... Хватит поддерживать циничные банды!", – заявила мэр датской столицы.

Свободный город Христиания – интересные факты

Христиания – это неофициальная самоуправляемая коммуна, расположенная в районе Кристиансхавн в Копенгагене. В 1960-х годах столичные сквотеры начали занимать здесь заброшенные после Второй мировой войны казармы и прилегающие к ним полуострова-остатки оборонительных валов. В сентябре 1971 года самоселы провозгласили здесь Свободный город с собственным социалистическим укладом. И хотя полиция несколько раз пыталась их выселить, результата это не принесло: территория была большой, а сквоттеров было очень много. В итоге вопрос о коммуне поднялся на правительственном уровне, и в 1972 году Христиания заключила соглашение с Министерством обороны об оплате электроэнергии и воды, получив статус "социального эксперимента".

Нынче главная пешеходная улица Христиании – Пушер-стрит считается центром копенгагенской наркоторговли: за пределами этой улицы торговать наркотиками запрещено. В целом по Дании употребление марихуаны разрешено только в медицинских целях.

Большинство культурных учреждений Христиании также расположены на Пушер-стрит, фотосъемка на этой улице запрещена.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Амстердама (Нидерланды) приняли решение запретить курить марихуану в квартале красных фонарей.

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