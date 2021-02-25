Сдавать тесты нужно не ранее 72 часов до поездки.

Власти Турции пересмотрели правила въезда в страну для туристов.

Читайте такжеВ Турции с весны начнут ослаблять карантинные ограниченияКак сообщает trn-news со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines, негативные результаты теста на СOVID-19 для въезда в страну будут обязательными минимум до конца марта.

Сдавать тесты нужно не ранее 72 часов до поездки. Проверять их будут у всех, кроме транзитных пассажиров и детей до 6 лет.

«Информируем вас о том, что Министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии теста-справки Negativ Sars-CoV-2 PCR для пассажиров (старше 6 лет), прибывающих в Турцию, до 31.03.21», — говорится в сообщении перевозчика.

С 30 декабря 2020 года, туристы, прибывающие в Турцию, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Это требование предварительно планировали отменить 1 марта.

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Автор: УНИАН