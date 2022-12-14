13 декабря 2022 года на популярном сервисе по краткосрочному бронированию жилья Airbnb появилась возможность забронировать ночевку в легендарном Хоббитоне в Новой Зеландии, где снимались культовые трилогии Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".
Как пишет Gizmodo, к сожалению, предложение пожить в Hobbiton будет лишь разовым на Airbnb. Оно будет доступно только для трех ночевок для максимум четырех гостей одновременно на три периода: 2-4 марта, 9-11 марта и 16-18 марта 2023 года. Это будет стоить всего около 6 долларов США за ночь, плюс налоги и расходы на дорогу туда и обратно.
Тем не менее, те, кто не смог забронировать ночлег в Хоббитоне, как и раньше, смогут посетить поселение хоббитов, искусственно созданное на семейной ферме в Новой Зеландии специально для съемок фильмов Питера Джексона.
"Более двух десятилетий мы приветствовали миллионы страстных поклонников на съемочной площадке фильма Хоббитон, но никогда раньше никто не имел возможности провести ночь в Средиземье. Я рад поделиться красотой фермы моей семьи и рад разместить это культовое место на Airbnb для поклонников со всего мира", – заявил владелец фермы Рассел Александр, анонсируя специальное событие к 10-й годовщине выхода первой части трилогии "Хоббит: Нежданное путешествие".
Те, кто все же смогут забронировать ночевку в Хоббитоне, получат такие дополнительные возможности:
1. Уютный ночлег в помещении, куратором которого является креативный директор трилогии "Хоббит" Брайан Мэсси, включая письменный уголок Бильбо Бэггинса в The Millhouse.
2. Частный доступ к личной норе Хоббита, созданной для моментов отдыха и послеобеденного чая.
3. Вечерний пир в The Green Dragon Inn с тушеной говядиной и элем, целыми жареными цыплятами, свежеиспеченным хлебом и большим количеством эля, а также вторым завтраком и одиннадцатью блюдами, которые подаются ежедневно.
4. Частная экскурсия за кулисы съемочной площадки Хоббитона.
Хоббитон в Новой Зеландии – что известно
Хоббитон (Hobbiton) – это деревня в Новой Зеландии, искусственно созданная специально для съемок трилогии "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона по одноименным произведениям Дж. Р. Толкина. Это небольшое поселение является местом обитания вымышленного писателем народа – хоббитов.
Хоббитон расположен на семейной ферме примерно в 8 км к западу от Хинуэры и в 10 км к северо-западу от Матаматы в регионе Ваикато. Сейчас это самое посещаемое туристами место Новой Зеландии, где желающие могут забронировать экскурсию и почувствовать себя героями любимого фильма благодаря невероятному количеству реквизитов и декораций.
Во время двухчасовой экскурсии стоимостью 75 новозеландских долларов (около 50 долларов США), которая возможна только в составе организованного индивидуального или группового тура с близлежащего города Матамата или Окленда, можно увидеть более 40 домиков поселения, однако войти можно лишь в некоторые из них.
Как сообщал УНИАН, ранее на Airbnb появился дом семьи Корлеоне из культовой кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather).
Кроме того, в США выставили на продажу жуткий дом, в котором частично происходили события 4 сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).
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