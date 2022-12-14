Ночевка в Хоббитоне будет доступна только для трех ночевок для максимум четырех гостей одновременно на три периода в марте 2023 года.

13 декабря 2022 года на популярном сервисе по краткосрочному бронированию жилья Airbnb появилась возможность забронировать ночевку в легендарном Хоббитоне в Новой Зеландии, где снимались культовые трилогии Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".

Как пишет Gizmodo, к сожалению, предложение пожить в Hobbiton будет лишь разовым на Airbnb. Оно будет доступно только для трех ночевок для максимум четырех гостей одновременно на три периода: 2-4 марта, 9-11 марта и 16-18 марта 2023 года. Это будет стоить всего около 6 долларов США за ночь, плюс налоги и расходы на дорогу туда и обратно.

Тем не менее, те, кто не смог забронировать ночлег в Хоббитоне, как и раньше, смогут посетить поселение хоббитов, искусственно созданное на семейной ферме в Новой Зеландии специально для съемок фильмов Питера Джексона.

Видео дня

"Более двух десятилетий мы приветствовали миллионы страстных поклонников на съемочной площадке фильма Хоббитон, но никогда раньше никто не имел возможности провести ночь в Средиземье. Я рад поделиться красотой фермы моей семьи и рад разместить это культовое место на Airbnb для поклонников со всего мира", – заявил владелец фермы Рассел Александр, анонсируя специальное событие к 10-й годовщине выхода первой части трилогии "Хоббит: Нежданное путешествие".

Те, кто все же смогут забронировать ночевку в Хоббитоне, получат такие дополнительные возможности:

1. Уютный ночлег в помещении, куратором которого является креативный директор трилогии "Хоббит" Брайан Мэсси, включая письменный уголок Бильбо Бэггинса в The Millhouse.

2. Частный доступ к личной норе Хоббита, созданной для моментов отдыха и послеобеденного чая.

3. Вечерний пир в The Green Dragon Inn с тушеной говядиной и элем, целыми жареными цыплятами, свежеиспеченным хлебом и большим количеством эля, а также вторым завтраком и одиннадцатью блюдами, которые подаются ежедневно.

4. Частная экскурсия за кулисы съемочной площадки Хоббитона.

Хоббитон в Новой Зеландии – что известно

Хоббитон (Hobbiton) – это деревня в Новой Зеландии, искусственно созданная специально для съемок трилогии "Властелин колец" и "Хоббит" Питера Джексона по одноименным произведениям Дж. Р. Толкина. Это небольшое поселение является местом обитания вымышленного писателем народа – хоббитов.

Хоббитон расположен на семейной ферме примерно в 8 км к западу от Хинуэры и в 10 км к северо-западу от Матаматы в регионе Ваикато. Сейчас это самое посещаемое туристами место Новой Зеландии, где желающие могут забронировать экскурсию и почувствовать себя героями любимого фильма благодаря невероятному количеству реквизитов и декораций.

Во время двухчасовой экскурсии стоимостью 75 новозеландских долларов (около 50 долларов США), которая возможна только в составе организованного индивидуального или группового тура с близлежащего города Матамата или Окленда, можно увидеть более 40 домиков поселения, однако войти можно лишь в некоторые из них.

Как сообщал УНИАН, ранее на Airbnb появился дом семьи Корлеоне из культовой кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather).

Кроме того, в США выставили на продажу жуткий дом, в котором частично происходили события 4 сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.