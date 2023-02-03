Больше всего туристы обращают внимание на безопасность, качество инфраструктуры, доступность, рейтинг must visit и погоду.

Самым важным критерием выбора направления для отдыха в 2023 году для жителей разных стран мира станет безопасность пункта назначения.

Как свидетельствует туристический барометр на 2023 год от Европейской туристической комиссии (ETC), проанализировавшей предпочтения туристов из самых популярных внешних рынков, таким образом, в приоритете будут места, где нет гражданских беспорядков и низкий уровень преступности, сообщает SchengenVisaInfo.

Согласно барометру, в наибольшей степени обеспокоены безопасностью своего пункта назначения оказались китайские респонденты: 40% проголосовали за это как за основной критерий выбора. За ними следуют американцы (37%), австралийцы и канадцы (35%), а также бразильцы и японцы (34%).

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Качество туристической инфраструктуры, которая включает средства размещения и санитарию, стало вторым по количеству голосов критерием на всех рынках, особенно среди респондентов из Китая (40%), Бразилии (36%) и Австралии (35%).

При этом доступность путешествий и впечатлений волнует большинство канадцев: их выбрали 41%. За ними следуют австралийцы (35%), японцы и американцы (34%). Наименее обеспокоены расходами в месте отдыха китайцы (26%).

С другой стороны, японские респонденты отдали предпочтение местам, которые обязательно нужно посетить, как фактору при выборе направления (43%), за ними следуют китайцы (33%) и американцы (32%), тогда как бразильцев и канадцев меньше всех волнует, много ли достопримечательностей в их пункте назначения: так считают 28% и 25% респондентов соответственно.

Кроме того, 34% респондентов из Китая заявили, что ищут солнечное место, так как их беспокоят приятные погодные условия, в то время как на другом конце шкалы находятся японцы, которых не так беспокоит не очень приятная погода (18%).

Барометр путешествий также показывает, что китайские респонденты по-прежнему больше всех встревожены ситуацией с COVID-19 (25%), в то время как другие рынки менее обеспокоены: 19% австралийцев и бразильцев, а также 14% у канадцев и японцев. У последних также меньше всего опасений, связанных с ограничениями на поездки, особенно по сравнению с китайскими респондентами – 26% из них выбирают пункт назначения на основе введенных ограничений на поездки.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com составил рейтинг самых гостеприимных городов мира, которые стоит посетить в 2023 году.

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