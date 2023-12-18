В топ-3 самых безопасных городов мира попали Гонолулу, Монреаль и Рейкьявик.

Каким бы привлекательным не казался тот или иной город мира, туристам никогда не стоить идти на компромисс в вопросах безопасности.

Новый опрос Berkshire Hathaway Travel Protection определил самые безопасные города мира для посещения в 2024 году, основываясь в первую очередях на общем уровне безопасности, уровне преступности и угрозе стихийный бедствий. Эти города предлагают туристам невероятные достопримечательности и впечатления при наивысшем уровне безопасности, пишет Travel Off Path.

Возглавил рейтинг главный город американского штата Гавайи Гонолулу – экзотическое место отдыха с белоснежными пляжами и густыми лесами, привлекающее путешественников со всего мира. Этот город на данный момент считается самым безопасным городом в мире из-за низкого уровня преступности.

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Эксперты отмечают, что строгие законы Гонолулу об оружии и высокий уровень жизни способствуют низкому уровню преступности, а самая большая угроза безопасности туристов здесь заключается в укусах рыб и самом океане.

Тем не менее, даже несмотря на это туристов призывают сохранять бдительность. Эксперты подчеркивают, что совершенно неразумно будет отправляться в поход в одиночку или купаться в океане ночью. При этом гостям советуют всегда спрашивать советов у местных жителей, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Вторую строчку в рейтинге занял Монреаль – один из крупнейших городов Канады, где туристы могут насладиться ресторанами, пляжами и яркой ночной жизнью, а также архитектурой во французском стиле.

Монреаль на данный момент считается вторым по безопасности городом в мире с низким индексом серьезности преступности, где особенно спокойно будут себя чувствовать соло-туристки.

Впрочем, несмотря на низкий уровень насилия, в Монреале случаются мелкие кражи, поэтому туристам советуют держать свои личные вещи под рукой. Также здесь есть риск стихийных бедствий, включая зимние ледяные бури и землетрясения.

Третье место в рейтинге заняла столица Исландии Рейкьявик – здесь настолько безопасно, что у страны фактически нет армии, а полицейские патрулируют улицы без оружия.

Наибольшую угрозу в Исландии несут стихийные бедствия. Например, в ноябре и декабре 2023 года наблюдался всплеск сейсмической и вулканической активности в Рейкьявике и его окрестностях.

Топ-10 самых безопасных городов мира для путешествий 2024 году

1. Гонолулу, Гавайи, США.

2. Монреаль, Канада.

3. Рейкьявик, Исландия.

4. Сидней, Австралия.

5. Амстердам, Нидерланды.

6. Дубай, ОАЭ.

7. Копенгаген, Дания.

8. Лондон, Англия.

9. Сеул, Южная Корея.

10. Венеция, Италия.

Как сообщал УНИАН, ранее Японию, также признанную самой красивой страной мира, назвали самой безопасной для соло-туристов. Эксперты отмечают, что уровень преступности в стране восходящего солнца впечатляюще низок, что можно объяснить глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.

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