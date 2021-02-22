Польша рассматривает возможность введения требования отрицательного теста на коронавирус для въезда в страну - новые правила могут объявить уже на этой неделе.
Об этом сообщили топ-чиновники здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Niezalezna.
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"Мы рассматриваем возможность внедрения системы, согласно которой пересечение нашей границы, особенно южной, было бы возможным в случае предоставления отрицательного результата теста на коронавирус", - сказал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.
Информацию TVN24 подтвердил министр здравоохранения Адам Недзельский. Министра спросили о планах, связанных с обязательством иметь отрицательный результат теста в случае приезда в Польшу из-за рубежа. По словам Недзельского, человеку с отрицательным результатом теста на коронавирус не придется отбывать карантин после въезда в страну. Он отметил, что отрицательный тест будет не пропуском для въезда в страну, а пропуском для выхода из карантина.
"Пограничники заявляют, что для достижения этой оперативной способности на отдельных пограничных пунктах нужно примерно 48 часов. Так что я думаю, что до конца недели это станет фактом", - сказал Недзельский.
Это означает, что для того, чтобы въехать в страну и не попасть на карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.
"Вероятно, это будет иметь место на южной и западной границе", - добавил министр.
На вопрос о том, что будет с теми, кто работает за границей и каждый день ездит на работу, министр ответил, что это решение должно быть очень хорошо проработано.
"Но в целом это тестирование будет нормой. Посмотрим, допустим ли мы какие - либо исключения на этот счет", - добавил он.
По его словам, Польша находится на пороге третьей волны эпидемии коронавирус, которая, вероятно, достигнет пика в конце марта или начале апреля.
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