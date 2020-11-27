Вскоре пассажирам ряда авиакомпаний придется сдавать тест на коронавирус, без результата которого на самолет просто не пустят.

Уже с декабря попасть на рейсы как минимум пяти крупных мировых авиакомпаний можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Пассажирам нужно будет внести результат анализа в специальное мобильное приложение, а оно создаст QR-код, без которого на самолет просто не пустят.

Как говорится в сюжете, в связи с пандемией сами авиакомпании переживают крайне сложные времена. Массовые сокращения персонала – это вынужденный шаг, на который идут авиакомпании по всему миру.

Впрочем, некоторые авиаторы все же находят оригинальные пути, как выжить в эти нелегкие времена. К примеру, пилот Малайзийских авиалиний после 20 лет полетов решил временно переквалифицироваться в повара. Посоветовавшись с семьей, он открыл собственное заведение питания, в котором готовит и обслуживает клиентов в форме капитана самолета. Гостям нравится, заходят даже бывшие коллеги.

Между тем Британские авиалинии решили пойти другим путем: во время простоя авиакомпания устраивает аукционы, где продает что угодно - от картин до предметов с борта самолета.

Что еще придумали авиаперевозчики мира, смотрите в сюжете.

Из-за пандемии и отмененных рейсов перевозчики в этом году потеряют 118 миллиардов долларов и почти 40 миллиардов долларов – в следующего году.

Как говорится в сюжете, единственная надежда для авиационной отрасли – это массовое тестирование на коронавирус и вакцинация.

Прогноз

24 ноября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта IATA сообщила о том, что в 2020 году оборот авиакомпаний упадет более чем на 60% по сравнению с 2019 годом, что является худшим годом за всю историю отрасли, пораженной коронавирусным кризисом.

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Автор: УНИАН