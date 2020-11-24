IATA прогнозирует чистые убытки сектора в размере $118,5 млрд в 2020 году.

В 2020 году оборот авиакомпаний упадет более чем на 60% по сравнению с 2019 годом, что является худшим годом за всю историю отрасли, пораженной коронавирусным кризисом.

Читайте такжеАвиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в БерлинОб этом объявила во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта IATA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Объединяющая 290 авиакомпаний организация заявила, что кризис COVID-19 поставил под угрозу выживание авиационной отрасли. Сектор сократил свои расходы в среднем на миллиард долларов в день в 2020 году и будет продолжать накапливать беспрецедентные убытки.

IATA прогнозирует чистые убытки сектора в размере $118,5 млрд в 2020 году в сравнении с предполагаемыми $84,3 млрд в июне и чистый убыток в размере $38,7 млрд в 2021 году, что опять же больше, чем ожидалось в июне ($15,8 млрд), до второй волны коронавируса.

"Этот кризис – разрушительный и неумолимый", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

Организация несколько месяцев предлагает ввести скрининговые тесты при отправке пассажиров, чтобы избежать карантинных мер по прибытии.

"Границы должны быть открыты без карантинных мер, чтобы пассажиры могли снова летать. Компании должны продолжать использовать свою ликвидность по крайней мере до четвертого квартала 2021 года, поэтому нельзя терять время", - добавил он.

Как коронавирус повлиял на авиакомпании

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН