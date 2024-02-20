Королевский австралийский военно-морской флот увеличит количество крупных надводных кораблей до 26 единиц.

Австралия объявила о плане построить свой самый большой военно - морской флот со времен Второй мировой, выделив более 35 миллиардов долларов на оборонный проект в течение следующих 10 лет. Об этом сообщает CNN.

План укрепления флота предусматривает, что австралийцы будут иметь 20 эсминцев и фрегатов, а также шесть крупных надводных кораблей с опциональным экипажем, которые смогут работать как с моряками, так и самостоятельно, в качестве дронов. Еще 25 небольших судов будут использовать для патрулирования и обеспечения морской безопасности.

Решение о создании флота было принято после того, как независимая проверка показала, что "нынешний и запланированный флот надводных боевых кораблей не подходит для стратегической обстановки, с которой мы сталкиваемся".

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Китайская угроза - вероятные угрозы

Имеется в виду угроза из блока КНР, которая постоянно растет. Напомним, еще в 2019 году Китай достиг "психологической отметки" в 300 кораблей различного назначения, превзойдя по этому показателю военно-морские силы США на 13 боевых единиц.

И хотя пока что китайский флот уступает наиболее мощным западным в качественном отношении, с каждым годом расстояние между ними уменьшается. Это в частности касается авианосцев, которые могут сыграть ключевую роль в предполагаемом вторжении в Тайвань. В ЦРУ считают, что оно может состояться в 2027-м.

Другие эксперты говорят, что, несмотря на количественное преимущество, операция не будет "легкой прогулкой" для КНР, ведь Тайвань имеет много современного оружия и рассчитывает на поддержку из блока Соединенных Штатов.

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