Страны ЕС просят Еврокомиссию об изменении правил компенсации за отмененные авиарейсы

Вместо полной компенсации стоимости билетов, предлагают предоставлять клиентам ваучеры на будущие полеты.

12 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой временно изменить правила относительно компенсации авиакомпаний своим клиентам за отмененные авиарейсы.

С такой совместной инициативой выступили министры транспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Польши, Латвии, Португалии, Мальты, Кипра, Болгарии и Греции, сообщает Reuters.

Читайте такжеICAO прогнозирует ущерб авиаперевозчиков около $253 миллиардов

Вместо полной компенсации стоимости билетов, предлагают предоставлять клиентам ваучеры на будущие полеты.

Просьбу аргументируют тем, что сейчас авиакомпании, потеряв огромную долю прибыли, не имеют средств для выплаты компенсаций.

Ваучеры должны были бы иметь ограниченный срок действия, с правом получить денежную компенсацию, если человек не планирует путешествий со временем, когда этот срок истекает, а также – с предохранителями на случай банкротства авиакомпании.

Изменения предлагали внести в приоритетном порядке. В то же время, на встрече министров транспорта ЕС представители некоторых правительств выступили против, отметив, что пассажиры имеют полное право на денежную компенсацию.

Ранее еврокомиссар по вопросам транспорта отмечала, что авиакомпании обязаны предоставлять денежную компенсацию за отмененные рейсы, если только клиент сам не согласится на ваучер.

Как сообщал ранее УНИАН, авиакомпания Air Astana будет пускать на борт своих самолетов только тех пассажиров, которые сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.