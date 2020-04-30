Пассажиры Air Astana смогут сесть на самолет только после теста на коронавирус

Документ должен быть выдан не более чем за 7 дней до вылета.

Авиакомпания Air Astana будет пускать на борт своих самолетов только пассажиров, которые сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.

Пассажир должен предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции с отрицательным результатом, об этом сообщает Аvianews.

При этом документ должен быть выдан не более чем за 7 дней до вылета.

Проверка справок будет происходить на стойке регистрации. Для этих целей Air Astana временно закроет возможность прохождения онлайн-регистрации.

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Ряд других мер защиты предусматривает проверку температуры перед вылетом, а также наличие масок и перчаток у пассажиров и членов экипажа. В рамках обновленного сервиса на борт самолета можно будет взять только один предмет ручной клади при перелете эконом-классом и два предмета при полете бизнес-классом.

Для увеличения дистанции между пассажирами на борту Air Astana будет блокировать соседнее кресло.

В сообщении авиакомпании не указывается, как долго будут действовать такие правила.

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