Пассажиры Air Astana смогут сесть на самолет только после теста на коронавирус
Авиакомпания Air Astana будет пускать на борт своих самолетов только пассажиров, которые сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Пассажир должен предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции с отрицательным результатом, об этом сообщает Аvianews.
При этом документ должен быть выдан не более чем за 7 дней до вылета.
Проверка справок будет происходить на стойке регистрации. Для этих целей Air Astana временно закроет возможность прохождения онлайн-регистрации.
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Ряд других мер защиты предусматривает проверку температуры перед вылетом, а также наличие масок и перчаток у пассажиров и членов экипажа. В рамках обновленного сервиса на борт самолета можно будет взять только один предмет ручной клади при перелете эконом-классом и два предмета при полете бизнес-классом.
Для увеличения дистанции между пассажирами на борту Air Astana будет блокировать соседнее кресло.
В сообщении авиакомпании не указывается, как долго будут действовать такие правила.
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