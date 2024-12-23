В некоторых частях "острова вечной весны" образовался гололед.

Испанский канарский остров Тенерифе является одним из самыъ популярных мест отдыха в Европе среди тех, кто хочет насладиться зимним солнцем и теплом. Однако даже на этом "острове вечной весны" иногда бывают неприятные погодные сюрпризы, которые могут подпортить ваш отдых.

22 декабря 2024 года власти Тенерифе объявили о закрытии всех подъездных путей к национальному парку Тейде из-за неблагоприятных погодных условий – накопление снега и льда на дорогах сделало вождение в этом регионе опасным, пишет Canarian Weekly.

В частности, закрытыми остаются маршруты TF-21 из Ла-Оротавы, TF-24 из Ла-Эсперансы и TF-38 из Чио.

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Отмечается,что закрытие будет действовать до тех пор, пока условия не будут признаны безопасными для поездок.

Вместе с тем, президент городского совета Тенерифе Роза Давила отметила невероятную красоту заснеженного вулкана Тейде, назвав его "рождественским подарком" для жителей Тенерифе и Канарских островов.

В то же время местные власти напоминают: несмотря на то, что снег создает потрясающий фон, жителям и гостям острова стоит очень ответственно подходить к вопросам безопасности.

Рекомендации от властей Тенерифе на время непогоды:

избегать поездок в национальный парк Тейде, пока действуют ограничения;

следить за состоянием дорог через местный информационный центр дорожного движения;

соблюдать осторожность в других частях острова, если сохраняется неблагоприятная погода;

следовать указателям и инструкциям сотрудников службы безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал в своем большои материале, что стоит учесть перед поездкой на Тенерифе и что там обязательно стоит посмотреть.

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