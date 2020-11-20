Сейчас функция продажи билетов авиакомпании через сервис SmartTicket находится на этапе тестирования.

Министерство инфраструктуры начало тестирование продажи билетов украинской авиакомпании SkyUp Airlines через сервис единого электронного билета SmartTicket и планирует полноценно запустить такую возможность в декабре.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

«Сейчас на сервисе SmartTicket начато тестирование продажи авиабилетов компании SkyUp, а ориентировочно в декабре уже планируем запустить его в полноценную работу», - цитирует пресс-служба слова министра.

Пресс-служба напомнила, что экспериментальным проектом по внедрению единого е-билета на транспорте занимается Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры с участием акционерной компании «Укрзализныця».

«Продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в будущем пассажир сможет приобрести SmartTicket сразу на 4 вида транспорта (самолет, автобус, метро и поезд).

Внедрение SmartTicket в Украине: что известно

22 сентября Министерство инфраструктуры запустило в Украине пилотный проект по внедрению единого электронного билета для разных видов транспорта SmartTicket.

На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского транспорта в Киеве.

В дальнейшем планируется интеграция SmartTicket и мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».

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Автор: Павел Степанец