Разница между самыми низкими и высокими ценами на ПЦР-тесты для определения COVID-19 в аэропортах мира достигает $400.
Это показало исследование британского агентства Skytrax, передает avianews.com.
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Как сообщается, было проанализировано 77 аэропортов. Согласно результатам, самый дорогой ПЦР-тест можно сделать в японском аэропорту Кансай - $404, самый дешевый - в индийском аэропорту Мумбай для пассажиров внутренних рейсов - $8.
В обоих киевских аэропортах Борисполь и Жуляны лаборатории предлагают сдать тест за $40.
В странах ЕС дешевле всего проверить себя на коронавирус можно в Риге - за $44. Самая высокая ставка действует в Хельсинки - $317.
Также в некоторых аэропортах можно сдать тест на антиген. Самый дешевый можно пройти в аэропорту Мумбая за $2, самый дорогой в Хельсинки за $214.
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