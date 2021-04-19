В киевских аэропортах Борисполь и Жуляны можно сдать тест на коронавирус за $40.

Разница между самыми низкими и высокими ценами на ПЦР-тесты для определения COVID-19 в аэропортах мира достигает $400.

Это показало исследование британского агентства Skytrax, передает avianews.com.

Читайте такжеУкраинский сертификат об иммунитете от COVID будет совместим с европейским - Шмыгаль

Как сообщается, было проанализировано 77 аэропортов. Согласно результатам, самый дорогой ПЦР-тест можно сделать в японском аэропорту Кансай - $404, самый дешевый - в индийском аэропорту Мумбай для пассажиров внутренних рейсов - $8.

В обоих киевских аэропортах Борисполь и Жуляны лаборатории предлагают сдать тест за $40.

В странах ЕС дешевле всего проверить себя на коронавирус можно в Риге - за $44. Самая высокая ставка действует в Хельсинки - $317.

Также в некоторых аэропортах можно сдать тест на антиген. Самый дешевый можно пройти в аэропорту Мумбая за $2, самый дорогой в Хельсинки за $214.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Екатерина Лиманская