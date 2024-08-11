Главная претензия блогерши к этим городам – безопасность.

Из каждого путешествия туристы возвращаются с самыми разными впечатлениям – есть места, куда им хочется возвращаться снова и снова, а есть такие, о которых хочется поскорее забыть.

Тревел-блогерша с ником Andrea BoldBody в TikTok, которая часто путешествует в одиночку и делится своим опытом с подписчиками, назвала пять туристических мест, в которые ей ни за что не хотелось бы возвращаться, в первую очередь, из-за проблем с безопасностью.

"В прошлом я получала много угроз убийством из-за списка, который я собираюсь опубликовать, но если вы путешествующая в одиночку женщина, как я, или если вы планируете отправиться куда-то в одиночку этим летом, я бы посмотрела это видео целиком. И я знаю, что это разозлит многих людей, как это было в прошлом, но это мой опыт, и я просто хочу, чтобы другие женщины были в безопасности и чтобы это не случилось с ними", – предупредила девушка.

1. Сан-Сальвадор, Сальвадор. Насильственные преступления, угоны автомобилей и грабежи по-прежнему остаются огромной проблемой в столице этой страны в Центральной Америке.

"Были отдельные нападения на туристов, включая грабежи, угоны автомобилей и жестокие нападения. В Сан-Сальвадоре районы Санта-Элена, Сан-Бенито и Макилишуат имеют лучшую безопасность, как и большинство крупных торговых центров", – рассказала девушка, которая и сама подверглась неприятным инцидентам во время путешествия в Сальвадор.

"Меня чуть не похитили двое мужчин... Это были не члены банды... Это были строители, потому что они были в грузовике с платформой, а в кузове у них была катушка с проводами. Они остановились рядом со мной – конечно, я шла одна – оба схватили меня за руки и потащили в свой грузовик. К счастью, поблизости есть рестораны, люди услышали мои крики и вышли, парни сели в свой грузовик и уехали прочь", – пожаловалась Андреа.

2. Кей-Колкер, Белиз. Этот живописный карибский остров может похвастаться потрясающими коралловыми рифами и белыми песчаными пляжами, но девушки-туристки нередко рискуют напороться там на агрессивных мужчин.

"Мне пришлось распылить перцовый баллончик на мужчину, который буквально прикасался ко мне, прикасался ко мне физически, просто чтобы заставить меня зайти в его ресторан", – пожаловалась Андреа, добавив, что это происходило каждый раз, как она проходила мимо этого заведения.

3. Картахена, Колумбия. Колумбийский город-крепость Картахена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из крупнейших туристических мест Колумбии. Однако Андреа утверждает, что она увидела его в совершенно ином свете, путешествуя в одиночку. По ее словам, некоторые мужчины были "довольно агрессивными" по отношению, также у нее был один странный инцидент с полицией.

"Я слегка высунула руку из окна такси, снимая видео. Затем ко мне подъехали полицейские на скутере и сказали засунуть руку обратно, поскольку небезопасно держать телефон в таком положении, и просто быть очень осторожной с телефоном и вещами", – рассказала путешественница, добавив, что местные жители также советовали ей не выходить на улицу и не снимать видео, а такде не гулять одной, особенно ночью.

4. Париж, Франция. Андрея говорит, что ее дважды пытались ограбить в метро французской столицы.

"Четвертый номер в списке – Париж, Франция. Меня буквально дважды чуть не ограбили в метро, ​​и, заметьте, вокруг ходят полицейские с оружием... Меня также предупредили о карманниках и посоветовали не выходить на улицу ночью одной", – рассказала блогерша.

5. Манила, Филиппины. Девушка говорит, что персонал ее отеля в финансовом районе Манилы не позволял ей выходить на улицу, чтобы снять наличные в банкомате, советовал ей носить больше одежды и избегать ношения маек.

"В целом, мне понравилось мое время на Филиппинах, но Манила – это не то", – констатировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-эксперт Йен Смит дал несколько полезных советов для тех, кто отправляется в свое первое соло-приключение.

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