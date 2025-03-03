Лоукостеры часто используют аэропорты, которые находятся очень далеко от городов.

Популярные бюджетные авиалинии вроде Ryanair и Wizz Air привлекают туристов более низкими ценами на авиабилеты. Однако довольно часто это преимущество имеет "подводный камень", который может привести большим расходам и серьезным неудобствам.

Дело в том, что эти авиакомпании чаще всего используют вторые по значению аэропорты крупных городов, которые могут находиться довольно далеко, а добраться туда общественным транспортом – очень тяжело. Так что сэкономленные на авиабилете деньги в итоге перекрываются расходами на трансфер из аэропорта на такси, не говоря уже о потраченном на дорогу дополнительном времени.

"Использование второстепенных аэропортов имеет ключевое значение для того, чтобы мы могли удерживать тарифы для наших пассажиров на максимально низком уровне", – цитирует одного из представителей Wizz Air британское издание Daily Mail.

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Например, в польской столице Варшаве, которую в условиях полномасштабной войны украинцы активно используют как "ворота в мир", есть два аэропорта: аэропорт Шопена в 10 километрах от центра города и аэропорт Модлин в 40 километрах – именно последний чаще всего используют лоукостеры. При этом добираться в город из Модлина в 4-5 раз дороже, чем из Шопена.

Еще одна проблема заключается в том, что лоукостеры часто используют в описании аэропорта название крупного города, однако на деле расстояние между ними может превышать 100 километров.

"Многие бюджетные авиакомпании используют в названиях аэропортов основные пункты назначения, которые на самом деле находятся в сотнях миль от фактического пункта назначения, заставляя путешественников ломать голову над тем, как получить трансфер из аэропорта до настоящего пункта назначения", – рассказал директор трансферной компании SCS Chauffeurs Хэдли Даймонд.

Один из ярчайших примеров такого явления в Европе – немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, который на самом деле не просто расположен в 120 километрах от мегаполиса, но и вовсе в другой федеральной земле. За день из аэропорта, по сути расположенного посреди поля, отходят лишь несколько автобусов, а ближайшая станция железной дороги находится примерно в 20 километрах. Тем вркменем, до ближайшего крупного города – Кобленца, откуда есть шансы уехать куда-то дальше, аж 70 километров.

Самые отдаленные от городов аэропорты Европы

Франкфурт-Хан (HHN), Германия – 126 км ближе к Люксембургу. Осло-Торп (TRF), Норвегия – 110 км к юго-западу от Осло. Мемминген (FMM), который часто рекламируется как Munich West, Германия – 116 км. Аэропорт Стокгольм-Скавста (NYO), Швеция – 100 км к югу от Стокгольма. Аэропорт Барселона-Реус (REU) – 100 км (62 мили) к юго-западу от Барселоны. Аэропорт Париж-Бове (BVA), Франция – 85 км. Аэропорт Дюссельдорф-Веце (NRN), Германия – 80 км, на границе с Нидерландами.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты назвали 12 замечательных городов Европы, до которых можно просто, быстро и, главное, бюджетно добраться из аэропорта.

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