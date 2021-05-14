Полет продлится три часа.

Авиабилеты на загадочный «полет в никуда» с видом на суперлуние в конце мая от австралийского перевозчика Qantas раскупили за рекордно короткое время.

Читайте такжеСуперлуние на высоте 12 тысяч метров: в Австралии запустят уникальный авиарейсОб этом пишет CNN.

Сообщается, что бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты, после чего персоналу компании пришлось создать лист ожидания.

Полет продлится три часа. Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется в аэропорт.

Дополнительно авиакомпания сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс по разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Она будет на борту в день полета и расскажет путешественникам все о суперлунии.

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Автор: Катерина Шварц