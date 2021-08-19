Лоукостер отказывается перевозить пассажиров с билетами, купленными на Kiwi.com, называя их "поддельными".

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair перестал пускать на борт своих самолетов пассажиров, купивших билеты в известном поисковике авиабилетов Kiwi.com.

Как сообщается на сайте перевозчика, это связано с постановлением ЕС 2015/1998, согласно которому пассажиры обязательно должны пройти регистрацию на рейс Ryanair напрямую, чтобы "гарантировать, что они проинформированы обо всех протоколах безопасности и нормативных требованиях, необходимых во время путешествия".

"Kiwi.com обходит эти важные авиационные правила, выпуская собственные посадочные талоны, которые недействительны на рейсах Ryanair. С сегодняшнего дня (18 августа) любому пассажиру Ryanair с посадочным талоном, выданным Kiwi.com, к сожалению, будет отказано в посадке, поскольку он не выполнил протоколы безопасности Ryanair во время регистрации", - заявили в компании.

Клиентам, желающим все-таки получить официальный посадочный талон, Ryanair советует обратиться к Kiwi.com за необходимыми данными для этого, а также войти в бронирование через сайт ryanair.com или через мобильное приложение Ryanair.

"Ryanair призывает клиентов бронировать только напрямую на веб-сайте или в приложении Ryanair и избегать бронирования через сторонних агентов, таких как Kiwi.com, у которых нет разрешения на продажу билетов на рейсы Ryanair или выдачу посадочных талонов", - сообщили в компании.

По словам директора по маркетингу Ryanair Дары Брэди, о том, что поисковик выдает клиентами билеты, не соответствующие стандарту, стало известно на прошлой неделе.

"Мы узнали об этих поддельных посадочных талонах, когда на прошлой неделе небольшое количество пассажиров, забронировавших свои места через Kiwi.com, прибыли к выходу на посадку без официальных посадочных талонов Ryanair. Согласно нормам ЕС, авиакомпания обязана напрямую информировать пассажиров обо всех правилах безопасности, касающихся их полета. Kiwi.com обходит это требование, регистрируя пассажиров и заменяя посадочный талон Ryanair поддельным посадочным талоном, выданным Kiwi.com", - отметила Брэди.

Читайте такжеСкидки на авиабилеты ко Дню независимости: как авиакомпании поздравляют украинцевПеревозчик также утверждает, что подобные онлайн-турагентства и поисковики билетов могут завышать цену, предоставлять неверные данные клиента и не позволять Ryanair напрямую взаимодействовать с пассажирами, передавая компании поддельные адреса электронной почты.

"Ryanair добилась судебного постановления в Чехии, требующего от Kiwi прекратить замену адресов электронной почты клиентов поддельными адресами электронной почты и препятствовать прямому общению Ryanair со своими пассажирами, однако Kiwi еще не выполняет это постановление", - рассказали в компании.

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Автор: Катерина Комолова