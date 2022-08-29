Женщина сетует, что, несмотря на приглашение в гости, ей отказали в визе.

Гражданка страны-агрессора на камеру пожаловалась, что ей и членам ее семьи отказали во въезде в Германию. Россиянка разрыдалась, рассказывая об этом.

Соответствующее видео "завирусилось" в сети, ведь многие представители цивилизованного мира уверены, что это - только начало. В Европе не очень рады представителям РФ, развязавшей кровавую войну против Украины.

"Отказано всем пятерым в визе. Они просто ни на сколько ее не дали. А хотите знать причину? Им кажется, что мы там останемся! То есть я со своей семьей не можем съездить в гости к своей родной маме", - сетует гражданка России.

Відео дня:

Она добавила, что у нее было официальное приглашение, вызов в гости.

Ранее россиянка устроила скандал в Кишиневе, жалуясь на русофобию. Женщина записала на видео претензии к администрации местного клуба – якобы ее не стали обслуживать и даже не пустили в заведение, узнав, что она – гражданка РФ.

СМИ сообщали, что министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

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