Гражданка страны-агрессора на камеру пожаловалась, что ей и членам ее семьи отказали во въезде в Германию. Россиянка разрыдалась, рассказывая об этом.
Соответствующее видео "завирусилось" в сети, ведь многие представители цивилизованного мира уверены, что это - только начало. В Европе не очень рады представителям РФ, развязавшей кровавую войну против Украины.
"Отказано всем пятерым в визе. Они просто ни на сколько ее не дали. А хотите знать причину? Им кажется, что мы там останемся! То есть я со своей семьей не можем съездить в гости к своей родной маме", - сетует гражданка России.
Она добавила, что у нее было официальное приглашение, вызов в гости.
Ранее россиянка устроила скандал в Кишиневе, жалуясь на русофобию. Женщина записала на видео претензии к администрации местного клуба – якобы ее не стали обслуживать и даже не пустили в заведение, узнав, что она – гражданка РФ.
СМИ сообщали, что министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.