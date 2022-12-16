Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Из-за обесточивания энергостистемы Украины во многих регионах в результате российских ракетных ударов 16 декабря 2022 года, уже 17 поездов "Укрзализныци" следуют с задержками более чем на 30 минут.

Как сообщают в пресс-службе "Укрзализныци", при этом ни один поезд дальнего следования не отменен. Резервные тепловозы мгновенно выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях, все "Крепости несокрушимости" в готовности.

При этом в компании напомнили: если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги – вы сможете доехать следующим рейсом с тем же билетом.

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В частности, задерживают следующие поезда:

45/46 "Ужгород – Харьков" +1:46

111/112 "Киев – Изюм" +1:40

149/150 "Черновцы – Полтава-Южн." +1:20

31/32 "Перемышль – Запорожье" +1:18

21/22 "Трускавец – Харьков" +1:17

707/708 "Киев – Чернигов" +1:17

15/16 "Рахов – Харьков" +1:15

93/94 "Хелм – Харьков" +1:15

131/132 "Днепр – Львов" +1:13

119/120 "Львов – Запорожье-1" +1:11

721/722 "Киев – Харьков" +1:10

731/732 "Киев – Днепр" +1:07

725/726 "Харьков – Киев" +1:07

715/716 "Перемышль – Киев" +1:01

По Одесской, Приднепровской и Южной железным дорогам пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданиями до 2 часов.

При этом киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Ракетный удар по Украине 16 декабря 2022 года – что известно

В пятницу, 16 декабря, утро для Украины началось с воздушной тревоги. Ее объявили во всех областях в связи с массированным запуском россиянами ракет.

Позже министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки России 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины. Он предупредил о возможном падении объемов геренации электроэнергии.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили об обесточивании ряда железнодорожных участков в нескольких областях: Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской.

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