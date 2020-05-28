"Теперь так будет всегда": эксперт рассказал о новых правилах турпоездок

По словам президента Национальной туристической организации Украины Ивана Липтуги, к массовому организованному туризму в Украине пока не готова ни инфраструктура, ни сервис.

Президент общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Иван Липтуга разъяснил особенности новых правил туристических поездок по Украине и за рубеж после выхода из карантина, введенного властями большинства стран в рамках мер для противодействия распространению коронавируса.

Так, в комментарии УНИАН он отметил, что теперь при осуществлении поездок необходимо придерживаться санитарных норм и протоколов, которые рекомендовала всем странам Всемирная организация здравоохранения.

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«Думаю, с этих пор так будет всегда. Будут приняты новые стандарты относительно санитарной и медицинской безопасности в аэропортах и авиакомпаниях, отелях, ресторанах и ТРЦ. Появятся десятки новых гаджетов, мобильных приложений и сервисов, которые будут помогать измерять температуру, идентифицировать лица, осуществлять бесконтактный сервис и продажу товаров», - сказал Липтуга.

Также эксперт отметил, что нынешний летний сезон для всех стран пройдёт под знаком развития внутреннего туризма, так как в настоящее время ни туроператоры, ни сами туристы не будут рисковать и планировать зарубежные поездки в связи с неопределенностью дат выхода из карантина и запуска международного сообщения, которые будут поэтапными.

«Значит, за лето есть шанс, что туроператоры попытаются создать туристические продукты для внутреннего туризма. Но не факт, что из этого что-то выйдет. Так как к массовому организованному туризму у нас пока не готова ни инфраструктура, ни сервис. «Дикий» самостоятельный внутренний туризм — аренда квартиры – супермаркет – пляж — в любом случае этим летом будет зашкаливать во всех южных областях страны», - резюмировал президент Национальной туристической организации Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

В этой связи Кабинет министров активно обсуждает механизмы прямого стимулирования развития внутреннего туризма в Украине.

Национальная туристическая организация Украины (НТОУ) при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», на основе международных рекомендаций по статистике туризма ООН, разработала методологию оценки национальной системы туристической статистики (НСТС), что позволит Украине объективно оценивать влияние туризма на экономику и принимать взвешенные стратегические решения для устойчивого развития городов, регионов и страны в целом.

По данным администрации Госпогранслужбы, в 2019 году за границу выехало 28,9 млн украинцев, что на 3,8% больше, чем в 2018 году, а въехало в страну 13,6 млн туристов.

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