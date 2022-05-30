Россиянам рекомендуют обращаться в визовые центры других стран.

Дания приостановила прием заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство.

Об этом сообщается на сайте посольства Дании в России, пишет "Медуза".

"В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран", – говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение сделано лишь для официальных визитов.

С чем связана приостановка приема документов на визы и ВНЖ, на сайте посольства Дании в России не уточняется. Однако можно предположить, что Дания, оказывающая активную поддержку Украине, решила последовать примеру других стран, в частности, Литвы, Эстонии и Чехии, которые после полномасштабного вторжения России с войной в Украину прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.

Также ряд стран объявили о планах отменить выдачу ВНЖ россиянам, в частности, Латвия.

Как сообщал УНИАН, ранее несколько крупнейших в мире круизных компаний, среди которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, приостановили продажи и новые бронирования для туристов из России и Беларуси.