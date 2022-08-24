Еще 50 евро с человека придется заплатить, чтобы добраться до маяка на лодке.

В Хорватии туристам предложили переночевать на отдаленном острове с маяком Порер (Porer Lighthouse).

Об этом пишет издание Mirror.

Туристам предлагают расположиться в двух номерах в башне маяка, в каждом из которых есть двуспальная кровать, ванная комната и полностью оборудованная кухня.

Аренда всего маяка стоит около 70 евро, расположиться здесь могут четыре человека. Таким образом, одному туристу такая ночевка обойдется примерно в 17,5 евро.

Добраться до маяка можно за 35 минут на лодке примерно за 50 евро с человека.

При этом туристов предупреждают, что на острове негде купить еду, потому о запасах на время пребывания здесь придется позаботится самостоятельно заранее.

Также здесь нет Wi-Fi, а мобильный сигнал практически не ловит.

Течения вокруг острова "очень сильные", потому даже опытным пловцам не рекомендуется заходить дальше 50 метров от берега. Смотритель маяка подскажет гостям, где лучше всего искупаться.

Отмечается, что маяк Порер был построен в 1833 году на крошечной скале, всего в нескольких милях от Истрии в Хорватии посреди Адриатического моря.

Рядом с мяком высотой 35 метров также расположены несколько небольших каменных хижин, заменивших предыдущую сгоревшую деревянную конструкцию. Когда маяк выполнял свои прямые функции, здесь жили четыре смотрителя.

Как сообщал УНИАН, ранее в Хорватии торжественно открыли Пелешацкий мост (Pelješki most), который будет соединять Дубровник и остальную Хорватию, разделенные территорией Боснии и Герцеговины.