Исследуя Занзибар, часть 2: настоящее африканское сафари и Фредди Меркьюри

Если вы думаете, что Занзибар – это только о пляжном отдыхе, то вы глубоко ошибаетесь. УНИАН.Туризм расскажет, какие невероятные приключения туристам готовит этот волшебный африканский остров.

В нашем предыдущем материале мы рассказывали обо всех практических моментах, которые туристам стоит учесть перед отправкой на отдых на Занзибар: как туда добраться, какие там отели и еда, как подготовиться к поездке, нужно ли делать какие-то прививки, сколько это все стоит и много чего другого полезного. Теперь же мы поделимся опытом по поводу того, чем можно занять себя во время отдыха на этом волшебном острове, кроме валяния на пляжах. Ведь обычно тур на Занзибар длится от 8 до 10 дней, и за это время вам точно захочется немножко больше погрузиться в жизнь этого прекрасного места. И, поверьте, ему точно есть чем вас удивить.

Африканское сафари

Первое, что приходит на ум, когда вы посещаете Восточную Африку – это сафари. Вдохновленные "Королем львом", отдыхающие со всего мира горят желанием увидеть Тимона и Пумбу, а также львов, жирафов, слонов, бегемотов, крокодилов и многих других диких животных в их естественной среде обитания. Неудивительно, что во время отдыха на Занзибаре большинство туристов интересуются именно такими экскурсионными путешествиями.

Сразу должны предупредить, что удовольствие это не из дешевых и займет минимум один день – ведь африканские сафари-туры проводятся на материковой части Танзании. Но, поверьте, оно того стоит – невероятные впечатления на всю жизнь вам обеспечены.

Всего в Танзании несколько крупных сафари-парков, в которые можно поехать на один день или даже с ночевкой. Наша же группа журналистов с помощью украинского туроператора Join UP!, который, собственно, и организовал наше путешествие на Занзибар, выбрала экскурсионный тур на сафари в заповедник Селус – крупнейший нацпарк Танзании, а также один из крупнейших в мире заповедников дикой природы, который относится к мировому наследию ЮНЕСКО.

Мы провели на территории заповедника в саванне около семи часов – за это время мы увидели, как живут в дикой природе слоны, жирафы, бегемоты, антилопы, гну, бородавочники, крокодилы и очень много разных птиц. Единственное, что нам не повезло со львами. Но к этому стоит быть готовым – животные есть животные, а здесь за ними только наблюдают, но не влияют на их жизнь. Поэтому если они не вышли, то значит такова их воля.

По территории нацпарка туристов катают на джипах в среднем на семь пассажиров плюс два рейнджера сопровождения. К животным приближаться нельзя, из джипа выпускают только в нескольких отведенных местах, чтобы поесть и посетить так называемый "bush toilet", как это здесь культурно называют (не волнуйтесь, цивилизованные туалеты на территории нацпарка тоже есть).

Стоит такая экскурсия по 500 долларов со взрослого человека, дети до 2 лет – по 50 долларов, а дети с 2 до 11 лет – по 450 долларов. Обычно в стоимость еще входит трансфер на самолете, обслуживание гидов, утренний перекус и обед на территории парка, а также запас воды. Словом, все включено. И впечатления невероятные!

Дорога в Селус, конечно, нелегкая, поэтому советуем за день до нее хорошо отдохнуть и как можно раньше лечь спать. Например, уже в 3:30 мы должны были выехать из отеля в аэропорт Занзибара, а в 6:00 мы загрузились на небольшой самолетик с пропеллером на 30 человек, который мы шутливо прозвали "авиамаршруткой".

С острова на материк лететь около 30 минут, а садиться нужно было прямо на грунт на остановке под названием Mtemere Gate.

На самом деле перелет прошел комфортно и безопасно, поэтому волноваться не стоит. Назад в отель мы вернулись только в 18:30 – очень уставшие, но довольные.

Если же вам этого мало, можно выбрать двухдневную экскурсию "Королевское сафари", которая предусматривает посещение нацпарка Нгоронгоро, восхождение на гору Килиманджаро, купание в водопадах Матеруни, традиционный обед в племени Чагга и многое другое. Здесь туристов ждет встреча со 120 видами млекопитающих, в том числе бегемотами, хищниками и розовыми фламинго.

Колоритный Занзибар-сити

Также must visit на Занзибаре является экскурсия по его одноименной столице – и по факту единственному городу на острове (все остальное здесь – поселки, курортные отели или просто отдельные домики посреди леса). А если уж быть точнее – по его колоритной исторической части Стоунтауну (то есть Каменному городу).

Свой современный вид он приобрел во времена британцев в 19 веке, но поскольку строили город из единственного доступного на острове камня – кораллового, который со временем чернеет, то выглядит, будто стены обожженные или грязные. Восстанавливать цвет довольно дорого, поэтому так оно и стоит, что на самом деле придает городу своеобразный шарм.

В свое время Стоунтаун заработал печальную славу центра работорговли, туда съезжались колонизаторы и торговцы отовсюду, эксплуатируя людей со всей Восточной Африки. Поэтому сейчас на улицах города можно увидеть арабское, европейское и, собственно, африканское влияние.

Об этой странице в истории города напоминает "Старый рынок рабов", который сейчас является музеем. По факту там нет большого количества экспонатов, но есть очень много информативных стендов, рассказывающих туристам жуткую историю, о которой большинство европейцев не знает.

Для туристов вход в музей стоит 5 долларов, также в стоимость входит посещение англиканской церкви – переделанной из здания, где проводились аукционы рабов. Таким образом европейцы пытались получить прощение за причиненное горе, но как-то сработало не очень.

Если уж быть честными, лучше приезжать в город на несколько дней, но у нас была четкая программа. Собственно, для пляжного отдыха город не подходит, поэтому большинство туристов видят его так поспешно, а зря. Например, мы провели в городе всего несколько часов, и за это время однозначно не успели познать весь его колорит.

Поэтому наш вам дружеский совет: если есть время, вдохновение и финансы – попробуйте остаться в городе на экскурсию на весь день, возможно даже с ночевкой. Тем более, что в Занзибар-сити сейчас активно обновляются старые или строятся новые отели, где можно остановиться на ночь вполне по приемлемой цене.

Также в городе можно пройтись по магазинам и рынкам в поисках сувениров – от одежды и украшений, в том числе из местного драгоценного камня танзанита, до фруктов, кофе и специй. Цены обычно как и везде по острову, но выбор немалый.

Только учтите, что в городе – худшая ситуация с безопасностью: там больше воришек, которые охотятся за кошельками и другими ценностями туристов, поэтому советуем внимательно следить за личными вещами и не гулять по улицам после наступления темноты, особенно если вы без компании.

Чтобы ваше путешествие в Стоунтаун было более информативным, стоит воспользоваться помощью местного гида – экскурсия на полдня стоит 30 долларов для взрослых и 15 для детей.

В гостях уФредди Меркьюри

Ну а самым известным уроженцем Занзибара, пожалуй, является Фаррух Бульсара, он же Фредди Меркьюри. Первые годы жизни будущая рок-легенда и солист культовых Queen провел именно в этом городе, пока семья не переехала в Индию и впоследствии в Британию.

Отец парня был британским служащим, парсом по происхождению, и в целом зарабатывал неплохо, поэтому семья имела возможность жить в хорошем большом доме в центре Каменного города, где обычно жили наиболее состоятельные горожане.

Сейчас в их доме обустроен музей, а также отель – настоящая находка для поклонников таланта Фредди Меркьюри.

Плантация специй

Обычно экскурсию в Занзибар-сити также советуют расширить посещением плантации специй, где туристам предлагают пообедать местными блюдами и свежими фруктами.

Дело в том, что Занзибар активно экспортирует специи – куркуму, карри, черный перец, шафран, корицу, имбирь и многое другое, поэтому туристы активно берут домой на сувениры именно специи. На плантации же можно приобрести красиво упакованные наборы специй и косметику из натуральных ингредиентов.

В целом же экскурсия на плантацию довольно интересная и познавательная – там вы сможете узнать, как на самом деле растут все те хорошо знакомые вам специи и фрукты (поверьте, вы действительно будете удивлены и откроете для себя много нового).

Также вам дадут возможность попробовать на зуб некоторые специи и напоят настоящим кокосовым молоком из плода, только что снятого с пальмы.

Стоит экскурсия в Стоунтаун и на плантации, рассчитанная на весь день, 75 долларов для взрослых и 40 долларов для детей.

Исчезающий остров

Также популярностью среди туристов пользуется путешествие на остров Накупенда, он же остров-призрак, он же исчезающий остров, он же остров влюбленных. По факту это небольшая отмель, которая выныривает на поверхность только в отлив. Смотришь во все стороны – а там вокруг всюду чистый, прозрачный, нежно голубой океан.

Обычно туристов туда привозят, как только начинается отлив – как большие группы, так и частные лакшери туры, можно и свадьбу или предложение руки и сердца организовать (говорят, это очень популярно делать в этом райском уголке). И на ваших глазах постепенно остров становится все больше и больше, пока не появляются на поверхность коралловые рифы.

Кстати, за отливами-приливами на Занзибаре следят с помощью специального приложения – ведь если приехать на какую-то локацию "не в тот момент", можно испортить себе все впечатления.

Итак, на время отлива местные бизнесмены с молниеносной скоростью обустраивают на острове Накупенда тенты, где туристам подают фрукты и свежевыловленные морепродукты, которые там же и готовят. Обычно это входит в стоимость тура, который обходится в 95 долларов для взрослых и 45 долларов с ребенка и также включает заезд на остров-тюрьму Чанг.

Среди гигантских черепах

После отдыха на острове Накупенда туристов также на часок-полтора завозят на довольно интересный остров Чанг, также известный как остров-тюрьма, который на самом деле никогда не использовался по назначению.

В 19 веке там действительно решили построить тюрьму, однако когда все уже было готово, оказалось, что заключать там планировали непокорных рабов. Но содержание острова – дело недешевое: нужно было нанять персонал, вооружиться его и регулярно подвозить на лодках припасы. Поэтому от идеи отказались.

В начале 20 века, когда Занзибар накрыла эпидемия желтой лихорадки, остров Чанг использовали как карантинную зону. Сейчас же там есть мини-отель, бар, ресторан, небольшой музей и сувенирная лавка.

Туристов же больше всего на острове привлекают его жители – альдабрские черепахи, одни из крупнейших в мире сухопутных черепах. Средние размеры их панцирей составляют 120 сантиметров, но также есть настоящие гиганты.

Родиной этого вида являются Сейшелы, но в 18 веке местные правители подарили несколько таких черепах Занзибару. На острове им понравилось и они активно плодились. В течение многих лет они жили прямо в столице, но в 1996 году было принято решение "отдать" черепахам остров Чанг – этот акт имел и важное природоохранное значение: поскольку этот вид является уязвимым, здесь их популяция получила шанс на восстановление.

Живут эти черепахи в среднем по 80-120 лет, а возраст жителей острова Чанга обычно пишут краской на их панцирях. Малышей содержат в отдельных вольерах с надежными сетками, поскольку на них активно охотятся местные вороны (их на Занзибаре действительно много).

Компанию черепахам на острове Чанг составляет огромная стая павлинов – тоже "неместных". Они стали подарком Занзибару от Индии, и также прекрасно здесь расплодились. Если повезет, они устроят вам настоящее шоу.

В поисках инстаграмных локаций

Ну и, конечно, Занзибар – это очень инстаграмное место, так что те туристы, которым мало пейзажей пляжа своего отеля, отправляются на поиски дополнительных локаций. Ну а чтобы облегчить им жизнь, туроператоры организовывают туры по самым красивым местам острова.

Например, можно поехать в тур по южной части острова Унгуджа (так официально называется главный остров архипелага Занзибар), предусматривающий посещение любимого места местных шаманов – пещеры Куза, знаменитой своими сталактитами и сталагмитами, фото на фоне знаменитого ресторана The Rock и любование закатом. Стоит это 55 долларов для взрослых и 25 долларов для детей.

В частности, The Rock считается самым дорогим рестораном Занзибара – средний чек там составляет 70-100 долларов с человека. Но не потому, что здесь какая-то особенно вкусная кухня, а за идею и локацию. Каким-то образом его сумели раскрутить в соцсетях, и теперь все сюда приходят хотя бы сфотографироваться. Собственно, как и мы.

Еще одна интересная инстаграмная локация – Mtende beach, место, которое также прекрасно иллюстрирует, как местные пытаются зарабатывать буквально на всем.

Кроме невероятных пейзажей для фото, это место еще известно морскими звездами. Но по факту вы их не увидите в "дикой природе", поскольку местные "предприниматели" приходят заранее, всех их собирают и кладут в одно место, а потом предлагают посмотреть-сфотографировать их за вознаграждение. Конечно, деньги они прямо не требуют, но были бы очень благодарны за доллар-два.

В целом, Занзибар – остров бедный, а потому местные очень изобретательны в том, за что бы попросить деньги – а белый человек для них по умолчанию богат. И они будут приветливо преследовать вас во всех туристических точках, это стоит понять и принять.

Но несмотря на то, что у местных действительно тяжелая жизнь, они очень открыты и, кажется, действительно радуются жизни. Они живут в моменте одним днем, танцуют, поют, улыбаются, купаются в море и отдыхают большими компаниями. Здесь вообще другие ценности и видение мира, по сравнению с нами, и время идет совсем по-другому.

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Конечно, это далеко не все туристические изюминки, которые туристам предлагает Занзибар – и мы советуем максимально ими насладиться. Лучше всего расспросить о дополнительных экскурсиях и активностях вашего туроператора, который поможет подобрать что-то на ваш вкус по максимально выгодным тарифам. К тому же, так будет намного безопаснее.

Редакция благодарит туроператора Join UP! за помощь в организации поездки.

Марина Григоренко

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