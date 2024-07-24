Грубость к окружающим, разбрасывание мусора и порча исторических памятников - вот причины, по которым туристов не любят во многих курортных и исторических местах.

Историй о плохом поведении туристов, которые портят исторические памятники и уничтожают природную красоту места отдыха, год от года только больше. ВВС опросило психологов и специалистов по туризму, чтобы они объяснили, что происходит с людьми во время отдыха.

Доцент кафедры туризма в Университете Сан-Диего (США) Алана Диллетт отмечает, что туристы не всегда осознают, что поступают плохо. Таких случайных нарушений довольно много - от блокирования пешеходной дорожки, чтобы получить идеальный снимок для Instagram до попыток "помочь" животным в природном парке.

"Я думаю, что во многом это связано с недостатком знаний и пониманием вашего влияния на место, которое вы посещаете", - объясняет Дилетт.

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Однако часто туристы сознательно пренебрегают правилами поведения из-за того, что бихевиорист Кирсти Седжман из Бристольского университета называет "энергией главного героя".

По его словам, находясь далеко от дома, некоторые люди могут стать грубыми и требовательными, предполагая, что местные жители, специалисты по обслуживанию и другие присутствуют только для того, чтобы их обслуживать. Это ложное понимание ситуации порождает высокомерие и грубость туриста.

Отдельной проблемой является вандализм туристов. Иногда это просто добавляет финансовых затрат организациям, которые заботятся о сохранении памятников. А иногда все значительно хуже. Например, в 2021 году посетитель выгравировал свое имя поверх 4000-летних петроглифов в национальном парке Биг-Бенд в Техасе, фактически уничтожив уникальный артефакт древнего мира.

Алана Диллетт считает, что этой проблеме способствует сама индустрия массового туризма.

"Я действительно думаю, что есть элемент анонимности, который люди испытывают во время путешествий, что заставляет их действовать так, как иначе они бы не действовали, но я думаю, что также определенная часть этого связана с тем, как... корпорации и правительства предлагают людям туризм. Вот почему я не являюсь большим сторонником массового туризма", - заявила она.

Диллет говорит, что участие в более локализованных путешествиях может помочь посетителям быть более внимательными - как в отношении того, как они ведут себя в пункте назначения, так и в отношении влияния, которое они оказывают на людей, которые там живут.

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