Пьяная выходка обойдется туристу немалых денег.

Туристы нередко наносят непоправимый ущерб историческим памятникам. Очередной инцидент произошел в Бельгии, где всего через день после того, как статую показали публике после реставрации, обошедшейся более 18,5 тысяч долларов, ее повреждил отдыхающий из Ирландии.

Как сообщает бельгийское издание VRT NWS, в субботу, 9 сентября, было открыто после длительной реставрации здание Брюссельской фондовой биржи, где сейчас размещается большой интерактивный музей Belgian Beer World. Ее капитальный ремонт стоил около 96 миллионов долларов.

Вскоре после открытия стало известно, что повреждена одна из отреставрированных исторических статуй на территории биржи. У статуи, изображающей мужчину с факелом и льва, отломали часть руки и факел.

Видео, опубликованное в сети, показало, как это произошло. В кадре можно увидеть, как турист из Ирландии, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, залез на статую, и, при попытке спуститься вниз, схватился за руку, что и привело к разрушению.

Вскоре турист был задержан. Полицейские нашли его в ресторане быстрого питания неподалеку от места преступления.

Нел Вандевеннет, руководивший проектом реставрации, рассказал, что этот памятник включен в список культурного наследия, и его повторная реставрация потребует не только значительной суммы денег (ее владельцы здания планируют взыскать с туриста), но и немало времени.

"Ремонт будет стоить немалых денег, потому что работать придется настоящим мастерам. Мы хотели бы провести ремонт быстро, но наверняка это займет несколько недель или даже месяцев. ... Мы думали, что скульптуры будут пользоваться большим уважением. Мы думаем, что очень грустно, что это произошло", – говорит Вандевеннет.

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