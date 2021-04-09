Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 27 мая этого года запускает рейсы из Киева в турецкий Измир и обратно.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«С 27 мая 2021 года авиакомпания SkyUp открывает полетную программу по направлению Киев - Измир - Киев», - сказано в сообщении.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Отметим, на данный момент прямые рейсы из Киева в Измир выполняет только турецкий лоукостер Pegasus Airlines.

Измир, расположенный на побережье Эгейского моря, является довольно популярным летним туристическим направлением. Впрочем, стоит отметить, что несмотря на то, что город находится на самом берегу моря - возможностей для пляжного отдыха в самом Измире нет. Но зато вокруг Измира расположено огромное количество пляжей с прекрасным белым песком, в том числе знаменитые пляжи Чешме.

Кроме того, в самом Измире большое количество исторических достопримечательностей - город был основан еще древними греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи.

Планы SkyUp на лето 2021

В марте Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять полеты по 10 курортным маршрутам, все из них являются чартерными.

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), в Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

В апреле-мае украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Харькова и Запорожья в Ларнаку (Кипр).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец