Туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке

Отдых в Кирилловке оказался не таким, каким он планировался из-за обилия медуз и морских блох.

Украинские туристы, решившие в это карантинное лето отдохнуть на украинских курортах, жалуются на большое количество медуз и морских блох в Азовском море.

Как рассказал YouTube-блогер Евгений WEBMANCER, он столкнулся с такой проблемой во время отдыха в Кирилловке.

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По его словам, отдых оказался не таким, каким он его семья планировали.

"В этом году здесь очень-очень много медуз и морских блох. В первый день ужалили дочь. Она после этого наотрез отказалась заходить в море. Во второй день ужалили меня. После этого заходить на глубину стали уже намного аккуратнее. В основном, весь отпуск провели на берегу, рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", - отметил он.

Также он показал на видео обилие больших медуз на глубине.

Как сообщал УНИАН, с нашествием медуз на юге Запорожской области борются не только сотрудники баз отдыха, но и сами отдыхающие.

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