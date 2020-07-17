Нет места для купания: побережье Азовского моря заполонили медузы (видео)
11:48, 17 июля 2020Экология
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Отдыхающие вылавливают медуз сетями, что бы расчисть участок моря для плавания.
Медуз вытаскивают на берег сетями, чтобы расчистить море для плавания / Скриншот
С нашествием медуз на юге Запорожской области борются не только сотрудники баз отдыха, но и сами отдыхающие.
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Как сообщает РИА Мелитополь, сегодня появились новые кадры на которых отдыхающие в Степановке таскают медуз с моря сетями, как рыбу.
Говорят, что, таким образом, они расчищают водное пространство на пляже, чтобы дети могли искупаться у берега и их не ужалили медузы.
Отметим, что это не первое нашествие медуз в этом году. Как сообщал УНИАН, ранее их заметили на побережье Приморска и Бердянска Запорожской области.
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