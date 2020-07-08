"Греческие" горе-туристы уже на полпути в Украину, троим разрешили остаться – СМИ

По договоренности с греческими пограничниками, туристам не оформляли процедуру депортации.

17 граждан Украины, которых задержали вечером 4 июля в афинском аэропорту и отправили в изолятор, уже на свободе. Во вторник греческие пограничники и украинские консулы посадили на борт самолета последнюю из украинок.

Об этом сообщает Европейская правда.

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12 туристов отправили рейсом Ryanair в Киев несколько часов назад. Еще одна пассажирка Wizz Air улетает отдельно.

По данным собеседников, по договоренности с греческими пограничниками, путешественникам не оформляли процедуру депортации; таким образом, они избежали запрета на дальнейший въезд в ЕС.

Одновременно трем людям из компании путешественников позволили остаться в стране – они задекларировали бизнес-цель визита. Что заставило изменить мнение пограничников, которые в предыдущие дни отказывали украинским консулам, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 5 июля стало известно, что в аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями", - сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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