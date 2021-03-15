Новый сезон в Болгарии начнется с мая при условии соблюдения всех карантинных условий.

Туристический сезон в Болгарии в этом году начнется 1 мая.

Об этом сообщила министр туризма Болгарии Марьяна Николова в Facebook.

Она отметила, что новый сезон начнется с мая при условии соблюдения всех карантинных условий, а для туристов введут вариант с "зеленым коридором".

Благодаря "зеленому коридору" Болгарию смогут посетить:

те люди, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела;

вакцинированные туристы;

те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"С 1 мая Болгария откроет новый туристический сезон по конкретным правилам и мероприятиям в местах для проживания и питания. Будут майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли. Мы тоже ждем пасхальные праздники, наших гостей из соседних стран. С органами здравоохранения разработаны и согласованы требования к въезду туристов в страну", - сказано в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора