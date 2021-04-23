Болгария объявила об условиях въезда иностранных граждан в начале туристического сезона, который стартует 1 мая.
Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии в Facebook.
Читайте такжеВ Болгарии разрешили работу ресторанов и баров на летних площадках
В частности, 23 апреля министр здравоохранения Республики Болгария Костадин Ангелов заявил, что в связи с началом туристического сезона в стране с 1 мая въезд в Болгарию будет осуществляться при условии наличия одного из трех документов:
- сертификат вакцинации;
- справка, показывающая отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;
- документ, в котором указано, что человек переболел COVID-19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.
Напомним, ранее гражданам Украины до 30 апреля позволяли въезд в Болгарию при условии наличия справки об отрицательном результате теста на COVID-19.
Вас также могут заинтересовать новости
- Хорватия разрешит въезд туристам из Украины: названы условия
- Власти Италии допустили возобновление туризма с июня
- Израиль назвал дату открытия границ для первых иностранных туристов
- Названы аэропорты с самыми дешевыми тестами на COVID-19
- Черногория отменяет все ограничения для украинских туристов
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.