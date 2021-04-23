В частности, туристы должны иметь один из трех "коронавирусных" документов.

Болгария объявила об условиях въезда иностранных граждан в начале туристического сезона, который стартует 1 мая.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии в Facebook.

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В частности, 23 апреля министр здравоохранения Республики Болгария Костадин Ангелов заявил, что в связи с началом туристического сезона в стране с 1 мая въезд в Болгарию будет осуществляться при условии наличия одного из трех документов:

сертификат вакцинации;

справка, показывающая отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

документ, в котором указано, что человек переболел COVID-19 не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Напомним, ранее гражданам Украины до 30 апреля позволяли въезд в Болгарию при условии наличия справки об отрицательном результате теста на COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко