В этих волшебных курортных городках можно избежать раздражающих толп отдыхающих.

Средиземноморский курорт Сен-Тропе на Французской Ривьере не так давно признали одним из самых испорченных туристами направлений для отдыха. В жаркий летний день в этот городок с населением чуть более 3,5 тысяч человек могут стекаться по 80 тысяч туристов – дошло до того, что в мэрии даже призвали гостей приезжать туда весной, а не летом.

Однако Сен-Тропе – это далеко не единственный курорт на французском Лазурном берегу. Здесь еще полно других волшебных мест, где отдых обходится гораздо дешевле и нет толп.

Туристическое издание Travel Off Path назвала четыре курорта Французской Ривьеры, где можно комфортно отдохнуть этим летом.

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1. Ментон. Этот курорт на границе с Италией часто называют самым красочным городом во Франции, с его ярко окрашенными домами на набережной, знаковой желтой колокольней и множеством франко-итальянских закусочных. Хотя это место довольно популярно, особенно в качестве однодневной поездки для жителей Ниццы и итальянцев из Лигурии, там все равно гораздо меньше людей, чем в переполненном Сен-Тропе.

Помимо красивого городского пейзажа, туристов сюда манит знаменитое лимонное джелато, которое можно найти менее чем за 3 евро в любой джелатерии на пристани для яхт (говорят, местные лимоны обладают уникальным вкусом, за что Ментон даже называют лимонной столицей Европы). Тем временем, в местном ресторане Le Petit Port, где подают сочные салаты из осьминога и другие свежие морепродукты, можно вкусно поесть за 20-25 евро.

2. Вильфранш-сюр-Мер. Хотя этот городок расположен совсем недалеко от Монако, одного из самых дорогих мест на Французской Ривьере, в нем царит гораздо более непринужденная атмосфера – с современной набережной, выстроившейся вдоль пивных баров и магазинов. Тем временем, его Старый город сохранил большую часть винтажной атмосферы 1950-х годов: приглушенные тона, цветочные арки и все такое, за исключением того, что здесь нет ни толп Монако, ни высокомерного отношения.

Если говорять о ценах, то проживание в 3-звездочном отеле La Citadelle обойдется чуть более чем в 150 евро за ночь на двоих в мае, и он находится всего в нескольких шагах от живописного песчано-галечного пляжа Plage de la Darse. Поужинать примерно за 20 евро можно в ресторане La Baleine Joyeuse.

3. Антиб. Этот древний курортный город, основанный греками в незапамятные времена, известен своим историческим центром, окруженным стеной, который остается практически нетронутым с XVI века, и оживленным портом Вобан, где обычно швартуются роскошные яхты на весь день.

Антиб – это квинтэссенция Французской Ривьеры: узкие здания с зелеными ставнями, окрашенные во все мыслимые пастельные оттенки, обрамленные бугенвиллеями аллеи и ремесленные магазины мороженого, специализирующиеся на уникальных вкусах.

Антиб также невероятно удачно расположен на побережье, на полпути между Ниццей и Каннами, но он может показаться сравнительно тихим, поскольку не достиг такого же уровня известности в Instagram, не говоря уже о его относительной дешевизне: аренда отдельной комнаты в апартаментах на берегу моря обойдется примерно в 80 евро на двоих.

4. Поркероль. Большинство туристов на самом деле не знают, что есть группа островов Йер, лежащих недалеко от юга Франции, и если вы жаждете абсолютного покоя и спасения от суеты Ривьеры, Поркероль – это то, что вам нужно. Занимая площадь всего в 12,5 квадратных колометров, с постоянным населением около 200 жителей (умноженным на 50 летом), это природный оазис, предлагающий уединенные песчаные пляжи, омываемые кристально чистым морем, и аутентичную культуру.

При этом стоит учесть, что поскольку Поркероль – крошечный остров, там ограниченное количество вариантов размещения, цены на которые варьируются от 250 до 350 евро за ночь. Однако его часто посещают в качестве однодневной поездки из Йера – города на материке, где аренда студии начинается от гораздо более дешевых 85 евро за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее жители Франции назвали свои любимые места для отпуска в стране – эти шесть волшебных городов могут стать для туристов настоящим открытием.

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