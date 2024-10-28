Для посещения острова нужно получить специальное разрешение, которое выдают далеко не всем желающим.

Остров Повелья является одним из самых загадочных и жутких мест в Италии. Он не открыт для публичных посещений, а для того, чтобы увидеть его лично, нужно получить специальное разрешение, сообщает Express.

Остров первоначально был заселен в VII веке и был тихим местом для жизни. Все изменилось во времена войны Кьоджи, которая длилась с 1378 по 1381 год. В результате Повелья оказался заброшенным.

В 1776 году остров перешел под контроль местного Управления общественного здравоохранения и использовался для таможенного контроля. Во время чумы в этом месте организовали карантин, а в XX веке на Повелье была расположена психиатрическая больница.

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Самая жуткая история острова заключается в том, что во время чумы на нем сжигали тела больных. По оценкам экспертов, здесь сожгли около 100 000 тел. Помимо этого есть слух о том, что покойных бросали в "чумные ямы".

В издании отметили, что в наше время остров полностью заброшен. Мало что сохранилось с тех времен, когда он был заселенным, но все еще можно заметить некоторые следы пребывания древних жителей.

Повелья состоит из трех небольших островов, два из которых образовались естественным путем, а третий похож на Венецию из-за использования деревянных столбов и нескольких слоев земли.

Один из островов полностью покрыт растительностью, а на другом расположены основные здания. Самый маленький из них представляет собой восьмиугольник, который использовался как небольшой форт для защиты.

Любителям "темного" туризма понравится то, что на острове сохранились больница, психиатрическое отделение и несколько тюрем. Тем не менее на остров не так и легко попасть.

Чтобы посетить Повелью, нужно подать заявку на специальное разрешение. Чаще всего его выдают съемочным группам, ученым или фотографам.

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