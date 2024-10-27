Даже осенью на этом острове можно насладиться летним отдыхом.

Если вы устали от толп и повседневной жизни, то остров Мадейра (Португалия) станет прекрасным местом для побега от реальности. Средняя температура воздуха в ноябре на Мадейре составляет 21,7 °C и это одно из последних мест в Европе, где удерживается теплая погода, именно из-за этого климата архипелаг описывают как "вечную весну", пишет Express.

"Этот тихий архипелаг расположен недалеко от северного побережья Африки - идеальное место, чтобы успеть дождаться теплой европейской погоды, прежде чем наступят холода. В ноябре на Мадейре относительно тепло (с дождливыми периодами), но это идеальное время для исследования островов. Проводите дни в долгих походах по зеленым холмам и скалистым ландшафтам или же потягивайте сладкое вино, любуясь эпическими видами на склонах скал", - отметили в Conde Nast Traveller.

В Express добавили, что пляжи острова разбросаны по всему побережью, а самый известный из них - Кальета. На нем можно найти скалистые пляжи, а также окунуться в теплое море, поэтому не забудьте взять купальник. Также там есть несколько открытых бассейнов с морской водой, к примеру, в Порто-Мониш и Дока-ду-Кавакаш.

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Кроме того, Мадейра известна своей суровой береговой линией и горами, благодаря чему это место является прекрасным для тропического отпуска.

Чтобы полностью исследовать культуру региона, стоит посетить административный центр Мадейры Фуншал, где есть островное вино, многочисленные фермерские рынки и можно познакомиться с историей острова, которая связана с мадейрским сахаром, который еще прозвали "белым золотом".

В то же время для футбольных фанатов еще одним местом для посещения является Музей CR7, где есть много копий трофеев и памятных вещей всемирно известного футболиста - Криштиану Роналду.

"На Мадейре найдется что-то для каждого, независимо от того, какое приключение вы ищете или какое время года посещаете, но ноябрь может быть именно тем временем, когда можно успеть погреться на солнце в последнюю минуту", - добавили в материале.

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Также стало известно, что столица Швеции - Стокгольм была признана самым дружелюбным городом в Европе. Об этом мало кто знает, но на самом деле он состоит из 14 небольших островов на архипелаге.

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