Масштабный пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

В Мюнхене (Германия) с 19 сентября по 4 октября 2020 года должен был состояться знаменитый ежегодный пивной фестиваль Октоберфест. Однако из-за пандемии коронавируса главное пивное событие в мире пришлось отменить.

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Ежегодно Октоберфест, считающийся самым масштабным народным гулянием в мире, посещают около 6 миллионов посетителей. Длится он около 2,5 недель и в этот период на улицах Мюнхена просто не протолкнуться. Однако сегодня, когда фестиваль должен уже был начаться, в городе пусто.

Более того, власти города сделали все, чтобы помешать проведению так называемых "альтернативных" неофициальных Октоберфестов, над проведением которых задумывались местные любители пенного напитка и массовых гуляний. В частности, власти Мюнхена даже запретили алкоголь на Терезиенвизе - основной площадке Октоберфеста.

По сообщениям местной полиции, в день запланированного открытия Октоберфеста в Мюнхене масштабных гуляний не наблюдалось, любители пива собирались лишь на отдельных открытых площадках.

Интересные факты об Октоберфесте

Октоберфест (Oktoberfest) - фольклорный фестиваль, который ежегодно проводится в Мюнхене (Бавария, Германия), начиная с 1810 года. Это самое большое народное гуляние в мире и крупнейший пивной фестиваль.

Как мишет Wikipedia, праздник начинается во второй половине сентября на лугу Терезы (Theresienwiese) в центре Мюнхена и длится 16-18 дней. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов.

Октоберфест привлекает каждый год около 6 млн посетителей, приезжающих в Мюнхен со всех частей Баварии и Германии, а также из других стран. Праздник предлагает 100 тысяч сидячих мест для посетителей. За 2,5 недели они выпивают около 6 миллионов литров пива и съедают 500 тысяч жареных кур.

Неотъемлемый атрибут Октоберфеста - баварские национальные костюмы, которые с гордостью носят местные жители. Стоят они довольно дорого. Мужской национальный костюм состоит из кожаных штанов - ледерхозен, рубашки, жилета, сюртука, шляпы с перьями, гетров и ботинок на толстой подошве. Женский костюм - дирндль - включает в себя пышную юбку, блузку, жилетку наподобие корсета со шнуровкой или на пуговицах,фартук и шейные украшения.

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Автор: Марина Григоренко