Ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных» зон согласно решению Минздрава.

Ограничения продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров «Укрзализныци» (УЗ), направляющихся в области с «красным» уровнем эпидопасности (Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская), останутся в силе до 19 марта включительно.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных» зон согласно решению Минздрава.

«Укрзализныця» подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению местных облгосадминистраций для безопасной перевозки людей с соблюдением всех карантинных требований, и призывает пассажиров соблюдать усиленный масочный режим в поездах.

Пресс-служба напомнила, что на сегодняшний день открыта продажа на 5 специальных рейсов в/из Закарпатья:

№358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта будут открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

№13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);

№15/16 Рахов - Харьков: 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);

№81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);

№45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 15 и 16 марта).

Что этому предшествовало

Ранее в марте «Укрзализныця» приостановила курсирование ряда пригородных и региональных поездов в «красной» карантинной зоне.

По состоянию на 11 марта в «красную» зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.

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Автор: Павел Степанец