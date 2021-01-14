Перед поездкой в Австрию с 15 января 2021 года будет необходимо зарегистрироваться на специальном сайте.

С 00:00 15 января 2021 года перед въездом в Австрию необходимо будет пройти обязательную электронную регистрацию (Pre-Travel-Clearance – PTC – предварительное оформление поездки).

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

Как сообщает пресс-служба Посольства Австрии в Украине, регистрационный формуляр РТС будет вскоре доступен на немецком и английском языках на интернет-странице www.oesterreich.gv.at.

Также сообщается, что исключения от обязанности регистрации сделаны для маятниковых мигрантов (тех, кто ездит из/в Австрию на работу или учебу), транзитных пассажиров, а также лиц, которые въезжают по непредсказуемым особо значимым семейным обстоятельствам.

В то же время лица, находящиеся в регионах, на которые распространяется предупреждение о путешествиях из-зв пандемии COVID-19, среди которых и Украина, должны по приезду в Австрию сразу пойти на 10-тидневный (домашний) карантин. Преждевременное завершение карантина при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген возможно не ранее чем на 5 день (то есть с 5 дня после въезда в Австрию).

Исключениями для прохождения карантина являются въезды по причинам труда, а также путешествия лиц, следующих транзитом и лиц, путешествующих как сопровождающие лица в чрезвычайных медицинских ситуациях. Им разрешается въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген без прохождения карантина.

Другие новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко