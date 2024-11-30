Людям запрещено посещать этот остров - для их же безопасности.

Остров Кеймада-Гранде у побережья Бразилии настолько опасен, что лодки плавают вокруг него, чтобы не дать людям выйти на берег, а солдаты и ученые - единственные люди, которым разрешено ступать на него. Об этом пишет Express.

Отмечается, что остров находится примерно в 33 км от побережья Бразилии и известен, как "Змеиный остров": здесь живут тысячи ядовитых змей, в том числе вид очень ядовитой гадюки, которая больше нигде на планете не встречается.

Смертоносная золотая копьеголовая змея имеет быстродействующий яд, который вызывает ряд ужасных симптомов. До 4000 из них живет на Кеймада-Гранде, который считается одним из самых опасных островов на Земле. Его яд вызывает почечную недостаточность, внутренние кровотечения и гибель живых тканей. Это может убить менее чем за час.

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"Вполне возможно, что их яд стал настолько смертоносным, потому что на острове не живут млекопитающие, поэтому змеям нужен был яд, чтобы быстро убить птиц, прежде чем они имели возможность улететь", - говорится в статье.

Авторы указывают, что военно-морские силы Бразилии не допускают на остров никого, кроме членов научных экспедиций. Поскольку золотая копьеголовая змея очень редкая, её яд ценится на чёрном рынке, так что они могут стать жертвой контрабандистов и браконьеров, готовых рисковать своей жизнью.

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Как сообщал УНИАН, стали известны самые желанные среди туристов страны мира и Европы. В перечень вошли Австралия, Канада, Япония, США, Новая Зеландия, Коста-Рика, Южная Африка, Бразилия, Южная Корея и Перу.

В то же время, среди городов мира опрошенные туристы больше всего хотели бы побывать в Токио (Япония), а Европы - в Мадриде (Испания).

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