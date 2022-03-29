Назначаются новые поезда сообщением Харьков-Дергачи.

"Укрзализныця" расширяет пригородное сообщение для города Харькова.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Укрзализныця" расширяет пригородное сообщение для Харькова и с 30 марта назначает новые поезда сообщением Харьков – Дергачи. Дизель-поезда из Харькова будут отправляться в 7:10 и в 15:00, в обратном направлении, из Дергачей - в 8:00 и в 15:40",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что железная дорога назначает дополнительные рейсы на уже существующих маршрутах - сообщением Люботин - Харьков - Люботин, Харьков - Огульцы и Огульцы - Люботин.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с начала войны скоростными поездами эвакуировала 168 тыс. человек. "За время войны скоростные поезда Интерсити+ совершили 169 рейсов и эвакуировали около 168 тыс. человек. Средняя населенность поездов составляла 994 пассажира на рейс - это более 100% вместимости одного поезда",- говорится в сообщении.

В целом в перевозках в период войны уже было задействовано 88 машинистов и их помощников, а также и 66 стюардов.

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